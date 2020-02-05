В Самарской области бывшего участкового-взяточника оштрафовали на 550 тысяч рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:38:11+03:00

Также мужчина три года не сможет работать в правоохранительных органах

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В Самарской области вынесен приговор бывшему участковому отдела МВД России по Красноярскому району. Его признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие.

- В феврале-марте 2019 участковый в здании пункта полиции в поселке Новосемейкино получил взятку в размере 15 тысяч рублей. День предназначались за не привлечение к ответственности водителя, который без прав управлял автомобилем, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры региона.

В марте 2019 году обвиняемый получил еще 12 тысяч рублей. В этот раз он взял деньги за то, чтобы наказания избежали 4 иностранца, нарушившие режим пребывания на территории РФ. После получения тех денег майора полиции задержали.

В итоге экс-участкового наказали штрафом в размере 550 тысяч рублей, а также на 3 года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU