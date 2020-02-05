2020-02-05T18:38:11+03:00
Происшествия

В Самарской области бывшего участкового-взяточника оштрафовали на 550 тысяч рублей

Также мужчина три года не сможет работать в правоохранительных органах
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Экс-полицейского задержали с поличнымЭкс-полицейского задержали с поличнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области вынесен приговор бывшему участковому отдела МВД России по Красноярскому району. Его признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие.

- В феврале-марте 2019 участковый в здании пункта полиции в поселке Новосемейкино получил взятку в размере 15 тысяч рублей. День предназначались за не привлечение к ответственности водителя, который без прав управлял автомобилем, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры региона.

В марте 2019 году обвиняемый получил еще 12 тысяч рублей. В этот раз он взял деньги за то, чтобы наказания избежали 4 иностранца, нарушившие режим пребывания на территории РФ. После получения тех денег майора полиции задержали.

В итоге экс-участкового наказали штрафом в размере 550 тысяч рублей, а также на 3 года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре бесследно исчез ребенок с необычным именем
В историческом центре Самары могут построить современный медицинский центр
Бывший голеадор самарских "Крыльев Советов" Соболев дебютировал за "Спартак"
В Самарской области бывшего участкового-взяточника оштрафовали на 550 тысяч рублей
От родителей до государства один клик: в Самаре рассказали, как проходит цифровизация услуг в ЗАГСе
Раздолье для каратистов и бойцов ММА: в Тольятти заработал новый спорткомплекс
Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах
«Бездушный учетчик денежных знаков»: в Самаре уволят главврача 15-й поликлиники
Таинственно исчезнувшего Владимира Белоглазова теперь ищут и в других регионах
В центре Самары появились четыре новых памятника архитектуры
Сегодня ночью в Самаре начнется ямочный ремонт на Московском шоссе
"Пациенты чувствуют поддержку губернатора": Советник Дмитрия Азарова высказалась о его послании
"Теперь можно и за пятым!" Многодетные семьи Самарской области оценили новые меры поддержки
Самарский губернатор вместе с учеными и членами правительства РФ обсудит развитие образования и подготовку кадров
Фестиваль крафтовых сыров пройдет в самарском Агропарке
Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки
Стали известны подробности столкновения такси и трамвая на Ново-Вокзальной в Самаре
В самарском поселке Управленческий появится скейт-парк
На 3-ей просеке в Самаре построят дом на 200 квартир комфорт-класса
Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»
Грядут морозы: в Самарской области похолодает до -20 градусов
Появилось фото с места столкновения пикапа и тепловоза на ж/д переезде в Самарской области
Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома
Рядом со Струковским садом в Самаре могут снести здание банка
От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей
Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка
Самарский пенсионер подаст в суд на управляющую компанию, которая выставила ему счет в несколько раз больше обычного