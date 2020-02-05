В историческом центре Самары могут построить современный медицинский центр

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:55:17+03:00

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Совсем скоро в историческом центре областной столицы могут произойти очередные изменения. С заявкой на выполнение подряда по строительству медицинского центра обратилось ООО "Строительная компания "Самара-Еврострой".

Представители организации просят предоставить им участок, расположенные в Ленинском районе - на пересечении улиц Арцыбушевской и Льва Толстого. Площадь, на которой может расположиться объект - 1027 квадратных метров.

Согласно кадастровым документам, на этому участке должна была расположиться гостиница. Нынешний заявитель просит выделить земли на другие цели - на стационарной медицинское обслуживание. Решение по дальнейшей судьбе участка пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU