В Самаре бесследно исчез ребенок с необычным именем

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:06:51+03:00

Всех, кто знает, где парень, просят обращаться в полицию Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Лутфуллох Кодиров не выходит на связь с 4 февраля

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Очередной ребенок бесследно исчез в областной столице. Полицейские и волонтеры объявили в розыск Лутфуллоха Кодирова.

- Мальчику из Самары 11 лет. С 4 февраля о его местонахождении ничего неизвестно, - сообщают представители поискового отряда "Лиза Алерт".

Активисты также сообщили приметы Лутфуллоха: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одет паренек был в куртку с серо-синим рисунком и капюшоном, темно-синие джинсы и темные зимние сапоги.

Отметим, что ранее мальчик уже пропадал без вести. Его объявляли в розыск 16 мая прошлого года, но, к счастью, тогда он вернулся домой живым и здоровым. Всех, кто знает, где находится разыскиваемый, просятся обращаться в ближайший отдел полиции, либо по телефону представителя "Лизы Алерт" - +7-927-012-58-70.

ИСТОЧНИК KP.RU