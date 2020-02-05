2020-02-05T21:46:54+03:00
Происшествия

Он ее почти раздавил! В Тольятти женщина упала под колеса "Гранты"

Жуткое ДТП попало на видео
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались очень жуткимиПоследствия аварии оказались очень жуткимиФото: принтскрин видео.
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Жуткое ДТП произошло в Тольятти вечером 2 февраля. На улице 70 лет Октября 64-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, внезапно упала и оказалась под колесами ехавшей по дороге "Лады Гранты".

- Он ее почти раздавил! Говорят, что выжила, но это очень жутко! - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Андрей Павлов.

За рулем "Лады" находился 56-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Тополиной в направлении Автостроителей. Водитель остановился и пытался помочь пострадавшей.

По информации полицейских, женщина получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В Тольятти женщину упала под машину .

ИСТОЧНИК KP.RU

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