Он ее почти раздавил! В Тольятти женщина упала под колеса "Гранты"
Жуткое ДТП произошло в Тольятти вечером 2 февраля. На улице 70 лет Октября 64-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, внезапно упала и оказалась под колесами ехавшей по дороге "Лады Гранты".
- Он ее почти раздавил! Говорят, что выжила, но это очень жутко! - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Андрей Павлов.
За рулем "Лады" находился 56-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Тополиной в направлении Автостроителей. Водитель остановился и пытался помочь пострадавшей.
По информации полицейских, женщина получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
В Тольятти женщину упала под машину .
ИСТОЧНИК KP.RU