В Самарской области бурильщик и разнорабочий задержаны за изнасилование молодой девушки
Правоохранители региона разбираются в обстоятельствах серьезного преступления. Все началось с того, что 30 января в полицию Клявлинского поступило сообщение о том, что в августе 2019 года в доме на улице Школьной села Новое Усманово изнасиловали 21-летнюю девушку.
- Подозреваемые установлены и задержаны - 28-летний разнорабочий из Альметьевска и 33-летний бурильщик. Раньше они не были судимы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.
Следователи в связи со случившемся возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ - "Изнасилование". Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU