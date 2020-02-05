В Самарской области бурильщик и разнорабочий задержаны за изнасилование молодой девушки

5 Февр. 2020 2020-02-05T22:25:33+03:00

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Правоохранители региона разбираются в обстоятельствах серьезного преступления. Все началось с того, что 30 января в полицию Клявлинского поступило сообщение о том, что в августе 2019 года в доме на улице Школьной села Новое Усманово изнасиловали 21-летнюю девушку.

- Подозреваемые установлены и задержаны - 28-летний разнорабочий из Альметьевска и 33-летний бурильщик. Раньше они не были судимы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.

Следователи в связи со случившемся возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ - "Изнасилование". Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU