В Самарской области наводят мосты между властью и обществом: что о послании Дмитрия Азарова думают политологи

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:05:00+03:00

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Мосты в Самарской области строят не только реальные, но и метафорические - между властью и обществом. Такой вывод сделал по итогам послания губернатора Дмитрия Азарова политолог, профессор Национального Исследовательского Университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев. Он отметил, что сегодня сложно не заметить успехи управленческой команды главы региона: это и крупнейшие инфраструктурные проекты, которые удалось заполучить для губернии, и развитие экономического потенциала - сегодня реион один из лучших в ПФО.

- Дмитрий Азаров показал, что он умеет выполнять трудные задачи, еще на посту главы Самары, и сейчас продолжает их решать в масштабах всего региона. Обращает на себя внимание тот факт, что все социально значимые проекты обсуждаются общественностью. Например, Самарская область за достижение показателей национальных проектов получила один из самых крупных грантов в стране — почти 1,5 млрд рублей, которые пойдут на развитие региона. В своем Послании Дмитрий Азаров подчеркнул, что нужно обязательно посоветоваться с людьми, как расходовать эти средства, - отметил Олег Матвейчев. Политолог метафорически сравнил наведение этих мостов между властью и обществом со строительством реальных мостов в Самарской области.

- Дмитрий Азаров не только декларирует современные управленческие подходы, но и реализует их на практике. Он — один из лучших губернаторов, - резюмировал спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU