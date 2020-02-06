"Они туда труп спрятали?" Жителей Самары возмутил водитель, который поставил черный мешок посреди перекрестка
Жители Самары возмутились поступком водителя из породы поросят. Свидетельницами неприятной истории стали две школьницы, которые возвращались днем с учебы. Они как раз проходили мимо перекрестка улицы Арцыбушевская. В этот момент мимо проезжал автомобиль, водитель которого тормознул на перекрестке, открыл дверь и выставил прямо посередине дороги черный пакет, похожий на мусорный.
-МЫ очень испугались, что там может быть? Труп? Котята? Да даже если обычный мусор! По пути было 500 миллионов помоек, неужели нельзя было ими воспользоваться, - возмущается девушка и сетует на то, что такие взрослые подают подрастающему поколению отнюдь не позитивный пример.
К сожалению запечатлеть номер автомобиля не удалось. Но через некоторое время пакет все-таки донесли до мусорного бака неравнодушные горожане, которые решили позаботиться о чистоте города.
Интересно, что обеспечить таких "мусорщиков" штрафом не так-то просто. Дело в том, что для обвинения нужно зафиксировать ситуацию и предъявить фотографии, а лучше видео в полицию или администрацию района. Тогда "свиньи" могут получить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU