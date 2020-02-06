2020-02-06T06:53:16+03:00
Общество

"Они туда труп спрятали?" Жителей Самары возмутил водитель, который поставил черный мешок посреди перекрестка

Фотографиями безобразия поделились жители города
Анастасия МЫШКИНА
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Пакет оставили посередине дороги. Фото: https://vk.com/overstory163Пакет оставили посередине дороги. Фото: https://vk.com/overstory163
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Жители Самары возмутились поступком водителя из породы поросят. Свидетельницами неприятной истории стали две школьницы, которые возвращались днем с учебы. Они как раз проходили мимо перекрестка улицы Арцыбушевская. В этот момент мимо проезжал автомобиль, водитель которого тормознул на перекрестке, открыл дверь и выставил прямо посередине дороги черный пакет, похожий на мусорный.

-МЫ очень испугались, что там может быть? Труп? Котята? Да даже если обычный мусор! По пути было 500 миллионов помоек, неужели нельзя было ими воспользоваться, - возмущается девушка и сетует на то, что такие взрослые подают подрастающему поколению отнюдь не позитивный пример.

К сожалению запечатлеть номер автомобиля не удалось. Но через некоторое время пакет все-таки донесли до мусорного бака неравнодушные горожане, которые решили позаботиться о чистоте города.

Интересно, что обеспечить таких "мусорщиков" штрафом не так-то просто. Дело в том, что для обвинения нужно зафиксировать ситуацию и предъявить фотографии, а лучше видео в полицию или администрацию района. Тогда "свиньи" могут получить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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