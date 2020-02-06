Пьяный самарец угнал у пенсионера иномарку, пока тот чистил парковочное место

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:08:35+03:00

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В Самаре инспекторы ДПС случайно поймали угонщика автомобиля. Сделать это удалось благодаря любви мужчины к выпивке. Стражи порядка не могли не заметить, что автомобилист явно нетрезв.

- Подозрительного водителя во дворе дома № 45 на улице Запорожской заметил инспектор ДПС Равиль Сафин, который находился на выходном. Лейтенант сообщил об этом дежурному и принял меры к задержанию мужчины. Вскоре на помощь ему подоспел коллега - лейтенант полиции Виталий Лазарев. Он патрульным автомобилем перекрыл выезд со двора, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилиста, который передвигался на белой иномарке, отправили на медосвидетельствование. Оно показало, что мужчина - безработный 39-летний местный житель - пьян. На него составили административный протокол. В дальнейшем же выяснилось, что нарушитель передвигался на чужом авто - он похитил его от дома № 64 на улице Фадеева.

По данным полицейских, мужчина угнал машину у пенсионера, когда тот чистил парковочное место. Авто было заведено, а ключи находились в замке зажигания, так что похитить его не составило злоумышленнику труда. В отношении самарца стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU