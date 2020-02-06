Гандбольная «Лада» разгромила столичный «Луч»

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:02:53+03:00

Клуб из Тольятти уверенно разобрался с последней командой чемпионата ФОТО: пресс-служба ГК «Лада»

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Вчера, 5 февраля, в Тольятти состоялся поединок 16-го тура чемпионата России по гандболу, в рамках которого местная «Лада» принимала «Луч» из Москвы.

Гостям из столицы не удалось что-либо противопоставить более мастеровитым девушкам из Самарской области. В результате матч завершился крупной победой тольяттинской команды – 41:23.

– 11 голов на свой счет записала Валерия Кирдяшева. По шесть результативных бросков у Елены Михайличенко и Ольги Фоминой, – сообщает пресс-служба «Лады».

Следующий матч коллектив проведет в рамках европейского кубка. 9 февраля команде предстоит выезд в Данию, где девушкам будет противостоять «Хернинг-Икаст».

ИСТОЧНИК KP.RU