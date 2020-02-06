В Самаре запустили новый большой автобус на метане

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:00:18+03:00

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В Самаре пополнился автобусный парк. Его увеличили аж на одну машину. Это новый КАвЗ 4270-80, который работает на метане. Об этом сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

- Автобус работает на одном из наших маршрутов в тестовом режиме. Делитесь своими впечатлениями, - написал перевозчик в соцсети.

По словам горожан, новый двухдверный автобус можно увидеть на маршруте № 41, который курсирует от 15А микрорайона до универмага «Юность» на улице Ленинградской. Вместимость автобуса — 84 пассажира. Он рассчитан примерно на 30 посадочных мест.

Автобус, конечно, выглядит красиво и представительно, но самарцы сомневаются в его комфортности. Им не нравится, что он двухдверный, как уже известные всем горожанам МАЗы. По словам жителей, обычно водители открывают только среднюю дверь, из-за чего создаются заторы на входе и на выходе.

ИСТОЧНИК KP.RU