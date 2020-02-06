В Зубчаниновке при пожаре в частном доме погибла 83-летняя пенсионерка

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:23:02+03:00

Пожарные быстро потушили пламя, но спасти пенсионерку не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за чего началось возгорание, пока не известно

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В Кировском районе Самары произошел смертельный пожар. В поселке Зубчаниновка в среду, 5 февраля, на улице Краснопресненской, 149 загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:17. По приезду было установлено, что горит частный дом на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибла женщина 1936 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарные смогли в 16:39, а полностью потушить пламя в 16:49. На месте работали 32 человека. Причины пожара и гибели пенсионерки предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU