В Зубчаниновке при пожаре в частном доме погибла 83-летняя пенсионерка
В Кировском районе Самары произошел смертельный пожар. В поселке Зубчаниновка в среду, 5 февраля, на улице Краснопресненской, 149 загорелся частный дом.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:17. По приезду было установлено, что горит частный дом на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибла женщина 1936 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Локализовать возгорание пожарные смогли в 16:39, а полностью потушить пламя в 16:49. На месте работали 32 человека. Причины пожара и гибели пенсионерки предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU