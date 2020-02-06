В бюджете Самары не заложены средства на строительство трамвайной линии до Крутых Ключей

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:50:37+03:00

Речь о строительстве трамвайных путей до Крутых Ключей идет с 2017 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Департамент градостроительства Самары рассказал о ситуации со строительством трамвайной линии до Крутых Ключей. По словам ведомства, в бюджете города денег на разработку документации нет.

– Решением думы «О бюджете» на 2020-2022 годы такие средства не предусмотрены. В министерство транспорта области направлены предложения о включении данного мероприятия в госпрограмму, – сообщили представители депстроя в твиттере.

Это говорит о том, что деньги на строительство и документацию могут поступить из областного бюджета. О том, что трамвайная линия, которая сейчас достигает «Самара Арены», будет продлена до Крутых Ключей заговорили еще в 2017 году. Однако с тех пор никакой конкретики по данному вопросу не появилось.

ИСТОЧНИК KP.RU