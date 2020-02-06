2020-02-06T11:01:03+03:00
Общество

В Самаре изменят схему движения транспорта по улице Прожекторной

Это связано с ремонтом водопровода
Владислав КИРСАНОВ
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Измененная схема движения начнет действовать с 6 февраляИзмененная схема движения начнет действовать с 6 февраляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Самары предупредила жителей города об изменении движения транспорта по улице Прожекторной. Речь идет об участке от улицы Широкой до Карельского переулка. Там с сегодняшнего дня, 6 февраля, специалисты Самарских коммунальных систем будут вести работы по ремонту линии холодного водоснабжения.

– Движение автобуса № 9 будет организовано от Металлурга до пересечения Прожекторной и проезда Мальцева, – говорится в сообщении.

Такая схема продлится до окончания работ на данном участке. Горожан призывают отнестись к данной мере с пониманием, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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