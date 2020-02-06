В Самаре изменят схему движения транспорта по улице Прожекторной
Администрация Самары предупредила жителей города об изменении движения транспорта по улице Прожекторной. Речь идет об участке от улицы Широкой до Карельского переулка. Там с сегодняшнего дня, 6 февраля, специалисты Самарских коммунальных систем будут вести работы по ремонту линии холодного водоснабжения.
– Движение автобуса № 9 будет организовано от Металлурга до пересечения Прожекторной и проезда Мальцева, – говорится в сообщении.
Такая схема продлится до окончания работ на данном участке. Горожан призывают отнестись к данной мере с пониманием, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU