В Самаре изменят схему движения транспорта по улице Прожекторной

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:01:03+03:00

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Администрация Самары предупредила жителей города об изменении движения транспорта по улице Прожекторной. Речь идет об участке от улицы Широкой до Карельского переулка. Там с сегодняшнего дня, 6 февраля, специалисты Самарских коммунальных систем будут вести работы по ремонту линии холодного водоснабжения.

– Движение автобуса № 9 будет организовано от Металлурга до пересечения Прожекторной и проезда Мальцева, – говорится в сообщении.

Такая схема продлится до окончания работ на данном участке. Горожан призывают отнестись к данной мере с пониманием, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU