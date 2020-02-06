2020-02-06T11:28:21+03:00
Происшествия

Медсестра с депрессией сгорела в лесу в Большечерниговском районе

В причинах гибели женщины сейчас разбираются стражи порядка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Установить причину гибели медсестры предстоит судмедэкспертамУстановить причину гибели медсестры предстоит судмедэкспертамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 58-летней медсестры. Ее обгоревший труп нашли 9 января в лесу в 800 метрах от дома на улице Костеловской в селе Большая Черниговка.

- На месте происшествия были найдены пластиковая бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью и две коробки спичек. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.

Известно, что женщина работала в больнице Большечерниговского района. По словам родственников, в последнее время он чувствовала себя подавлено и находилась в депрессии. Добавим, что рядом с телом погибшей полицейские также обнаружили записку. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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