2020-02-06T11:48:13+03:00
Происшествия

В Самаре иностранцы-нарушители пытались подкупить участкового 40 тысячами рублей

Полицейский предложенной взяткой не соблазнился
Анастасия ФИЛАТОВА
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На мигрантов-взяткодателей завели уголовное делоНа мигрантов-взяткодателей завели уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейские задержали двоих уроженцев соседней республики 41-го и 55-ти лет. Мужчин заподозрили в попытке дать участковому взятку в 40 тысяч рублей.

- По версии следствия, 23 января подозреваемые попытались передать деньги сотруднику полиции за то, чтобы их не привлекали к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ. Все это происходило в кабинете участкового в Самарском районе областной столицы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский оказался честным и от взятки отказался. Он сообщил о случившемся своему руководству, и мужчин задержали. В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Сейчас правоохранители продолжают его расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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