В Самаре иностранцы-нарушители пытались подкупить участкового 40 тысячами рублей
В Самаре полицейские задержали двоих уроженцев соседней республики 41-го и 55-ти лет. Мужчин заподозрили в попытке дать участковому взятку в 40 тысяч рублей.
- По версии следствия, 23 января подозреваемые попытались передать деньги сотруднику полиции за то, чтобы их не привлекали к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ. Все это происходило в кабинете участкового в Самарском районе областной столицы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейский оказался честным и от взятки отказался. Он сообщил о случившемся своему руководству, и мужчин задержали. В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Сейчас правоохранители продолжают его расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU