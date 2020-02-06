2020-02-06T11:59:12+03:00
Общество

На Советской Армии в Самаре просел асфальт

Специалисты «СКС» в ближайшее время начнут аварийно-восстановительные работы на участке
Владислав КИРСАНОВ
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Работы на участке должны были вестись в декабре ФОТО: twitter.com/SamaraCitizenРаботы на участке должны были вестись в декабре ФОТО: twitter.com/SamaraCitizen
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Жители Самары обратились к коммунальщикам с вопросом о состоянии асфальта на Советской Армии. По словам горожан, сегодня, 6 февраля, на участке дороги просел грунт.

Ранее в границах улиц Тихвинской и 8-й Радиальной должны были провести работы на водоводе. Однако автомобилисты отметили, что никаких следов ремонта они так и не увидели.

– На данном участке будут проводиться аварийно-восстановительные работы, сейчас выставляем ограждение, – рассказали представители «СКС» в твиттере.

Схема объезда, по словам коммунальщиков, находится на согласовании с ГИБДД. Работы, предположительно, будут вестись в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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