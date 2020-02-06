На Советской Армии в Самаре просел асфальт
Жители Самары обратились к коммунальщикам с вопросом о состоянии асфальта на Советской Армии. По словам горожан, сегодня, 6 февраля, на участке дороги просел грунт.
Ранее в границах улиц Тихвинской и 8-й Радиальной должны были провести работы на водоводе. Однако автомобилисты отметили, что никаких следов ремонта они так и не увидели.
– На данном участке будут проводиться аварийно-восстановительные работы, сейчас выставляем ограждение, – рассказали представители «СКС» в твиттере.
Схема объезда, по словам коммунальщиков, находится на согласовании с ГИБДД. Работы, предположительно, будут вестись в ночное время.
ИСТОЧНИК KP.RU