Заплатили на 6,8 млн меньше: самарскую компанию подозревают в уклонении от налогов
По версии правоохранителей, фирма заключала фиктивные договоры с другим ООО
Правоохранители устанавливают все детали преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел по Промышленному району Самары завел уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Под подозрение попали сотрудники ООО «Восток».
– С января по декабрь 2017 года работники умышленно занизили сумму налогооблагаемой базы путем заключения фиктивных договоров с другими ООО, – говорится на сайте Следственного комитета региона.
Сообщается, что фирма задолжала в казну государства более 6,8 млн рублей. Расследование этого дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU