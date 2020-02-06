Заплатили на 6,8 млн меньше: самарскую компанию подозревают в уклонении от налогов

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:20:30+03:00

По версии правоохранителей, фирма заключала фиктивные договоры с другим ООО

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Следственный отдел по Промышленному району Самары завел уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Под подозрение попали сотрудники ООО «Восток».

– С января по декабрь 2017 года работники умышленно занизили сумму налогооблагаемой базы путем заключения фиктивных договоров с другими ООО, – говорится на сайте Следственного комитета региона.

Сообщается, что фирма задолжала в казну государства более 6,8 млн рублей. Расследование этого дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU