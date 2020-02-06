Нанес урон природе: мужчина из Самарской области вырубил дубов на 170 тысяч рублей
На дровосека завели уголовное дело
Правоохранители намерены добиваться компенсации ущербаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Самарской области рассказала, что в регионе произошла незаконная вырубка дубов. Мужчина проник на территорию «Самарского лесничества» и нанес ущерб почти на 170 тысяч рублей.
– В результате изучения уголовного дела обвинительное заключение утверждено прокурором района и направлено в Богатовский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, – заявили правоохранители.
Также прокуроры планируют добиться возмещения ущерба, который нанес лесоруб. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU