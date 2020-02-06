2020-02-06T13:42:51+03:00
Происшествия

На трассе в Самарской области «Гранта» вытолкнула «Оку» под колеса Kia: пострадала женщина

Автомобилистке придется некоторое время провести в больнице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Аварию спровоцировал водитель "Гранты"Аварию спровоцировал водитель "Гранты"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в среду, 5 февраля, в Сергиевском районе. Примерно в 10:20 на трассе «Урал — Сергиевск — Челно-Вершины» столкнулись три легковушки: «Лада Гранта», «Ока» и Kia. По предварительной версии стражей порядка, аварию спровоцировал 55-летний водитель первого авто.

- Автомобилист, двигаясь на «Гранте» со стороны Сергиевска в направлении Челно-Вершин, не выбрал безопасную скорость и наехал на остановившуюся для поворота «Оку» под управлением 47-летней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После этого «Оку» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой под управлением 66-летнего водителя. В результате случившегося пострадала женщина-водитель. Ее госпитализировали. По данным полицейских, все участники ДТП были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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