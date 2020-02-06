На трассе в Самарской области «Гранта» вытолкнула «Оку» под колеса Kia: пострадала женщина

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в среду, 5 февраля, в Сергиевском районе. Примерно в 10:20 на трассе «Урал — Сергиевск — Челно-Вершины» столкнулись три легковушки: «Лада Гранта», «Ока» и Kia. По предварительной версии стражей порядка, аварию спровоцировал 55-летний водитель первого авто.

- Автомобилист, двигаясь на «Гранте» со стороны Сергиевска в направлении Челно-Вершин, не выбрал безопасную скорость и наехал на остановившуюся для поворота «Оку» под управлением 47-летней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После этого «Оку» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой под управлением 66-летнего водителя. В результате случившегося пострадала женщина-водитель. Ее госпитализировали. По данным полицейских, все участники ДТП были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU