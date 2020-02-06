Ученые Самарского университета научились прогнозировать урожайность

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:11:54+03:00

Для анализа и прогноза будут использоваться фотографии из космоса Фото: Николай ХИЖНЯК

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Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали программу для сельхозпроизводителей. Она поможет более точно прогнозировать урожайность посевов.

– Зима-2020 отличается аномальным теплом — побиты максимумы температуры многолетних наблюдений. Специалисты в области сельского хозяйства пока затрудняются оценить, как именно необычные погодные условия отразятся на будущем урожае, – говорится в сообщении вуза.

В решении таких проблем должен помочь программный комплекс «электронный агроном». Система принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности, использует геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования почвы.

Для составления прогноза урожая на конкретном участке берутся снимки из космоса, а сам комплекс анализирует показатели температуры, влажности и осадков, принимает во внимание типы посевов за прошлые годы, а также текущее состояние почвы и рельеф местности. Площадь одновременно анализируемых посевов составляет от 100 до 1 млн га.

ИСТОЧНИК KP.RU