Ученые Самарского университета научились прогнозировать урожайность
Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали программу для сельхозпроизводителей. Она поможет более точно прогнозировать урожайность посевов.
– Зима-2020 отличается аномальным теплом — побиты максимумы температуры многолетних наблюдений. Специалисты в области сельского хозяйства пока затрудняются оценить, как именно необычные погодные условия отразятся на будущем урожае, – говорится в сообщении вуза.
В решении таких проблем должен помочь программный комплекс «электронный агроном». Система принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности, использует геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования почвы.
Для составления прогноза урожая на конкретном участке берутся снимки из космоса, а сам комплекс анализирует показатели температуры, влажности и осадков, принимает во внимание типы посевов за прошлые годы, а также текущее состояние почвы и рельеф местности. Площадь одновременно анализируемых посевов составляет от 100 до 1 млн га.
ИСТОЧНИК KP.RU