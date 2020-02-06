2020-02-06T14:24:11+03:00
Общество

В Самарской области в 2020 году хотят открыть три амбулаторных онкоцентра

Разместят их в трех городах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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До 2022 года в регионе создадут 12 онкологических медподразделенийДо 2022 года в регионе создадут 12 онкологических медподразделенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области заболеваемость онкологией превышает средние показатели по стране. Поэтому в регионе ведут активную работу как по подготовке кадров, так и по открытию новых медучреждений. Так, в декабре 2019 года открыли первый в области Центр амбулаторной онкологической помощи в Самарской городской клинической больнице № 8.

- В 2020 году планируется открыть три таких центра: в Самаре на базе городской больницы №4, в Тольятти и Сызрани. До 2022 года таких медицинских подразделений в губернии будет организовано и оснащено 12, - сообщили на «дискуссионной площадке» в Самарской губдуме 5 февраля.

Также в регионе поменяли стандарты оказания медпомощи онкобольным. При подозрении на заболевание пациент должен будет пройти консультации всех необходимых врачей в течение трех дней, а за семь дней — все лабораторные и диагностические исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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