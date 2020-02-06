2020-02-06T15:23:35+03:00
Общество

Активисты ОНФ отговорили чиновников Кинельского района покупать Toyota RAV4 за 2,8 млн рублей

Однако это не помешало общественникам включить местных властей в топ-10 любителей роскоши
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общественники убедили чиновников, что авто почти за 3 млн рублей - излишняя роскошьОбщественники убедили чиновников, что авто почти за 3 млн рублей - излишняя роскошьФото: Кирилл БРЕВДО
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Активисты ОНФ продолжают следить за машинами, которые покупают чиновники. Конечно, больше всего их интересует стоимость приобретенных авто. Для федеральных министров их цена не должна превышать 2,5 млн рублей, но некоторые региональные служащие позволяют себе покупать средства передвижения несколько дороже. По итогам 2019 года общественники составили топ-10 самых дорогих автомобилей для муниципальных учреждений. В него вошло авто, которое хотела купить администрация Кинельского района Самарской области.

- Активисты нашли закупку на поставку легкового автомобиля стоимостью 2,8 млн рублей для нужд МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Кинельского района, - сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Кинельский район занял вторую строчку рейтинга. Как рассказал координатор Бюро расследований ОНФ по Приволжскому федеральному округу Вадим Нуждин, учреждение из Кинельского района хотело приобрести Toyota RAV4 Prestige Safety. Активисты связались с заказчиком и убедили его, что чиновники должны показывать людям свою эффективную работу, а не любовь к роскоши. Сотрудники МБУ прислушались и отменили закупку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Активисты ОНФ отговорили чиновников Кинельского района покупать Toyota RAV4 за 2,8 млн рублей
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