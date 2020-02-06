Таким на дороге не место: суд Тольятти лишил 26 наркоманов водительских прав
Сейчас в инстанции находится еще 11 аналогичных заявлений
Люди, страдающие наркоманией, не имеют право управлять автомобилемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Центрального района Тольятти отчиталась о работе по борьбе с водителями, страдающими наркоманией. За минувший год до суда было доведено 26 дел с требованием лишить таких людей права вождения. Все они были удовлетворены.
– Сейчас в суде находится 11 аналогичных исковых заявлений. Все они находятся на рассмотрении, – говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что речь идет о людях, употребляющих запрещенные вещества, а также о тех, кто состоит на учете в наркологическом диспансере.
ИСТОЧНИК KP.RU