Таким на дороге не место: суд Тольятти лишил 26 наркоманов водительских прав

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:47:42+03:00

Сейчас в инстанции находится еще 11 аналогичных заявлений

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Прокуратура Центрального района Тольятти отчиталась о работе по борьбе с водителями, страдающими наркоманией. За минувший год до суда было доведено 26 дел с требованием лишить таких людей права вождения. Все они были удовлетворены.

– Сейчас в суде находится 11 аналогичных исковых заявлений. Все они находятся на рассмотрении, – говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что речь идет о людях, употребляющих запрещенные вещества, а также о тех, кто состоит на учете в наркологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU