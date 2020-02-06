В самарской филармонии покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель»
В Самару в феврале приедут звезды российского театра и кино: Юлия Такшина, Игорь Ливанов и Илья Глинников. Они привезут в областную столицу спектакль «Идеальный свидетель».
Пьесу написал председатель гильдии драматургов Петербурга Валентин Красногоров. «Идеальный свидетель» - тонкая, трогательная, лирическая комедия. Пьеса рассказывает о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни. О том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно.
Посмотреть спектакль «Идеальный свидетель» можно будет 20 февраля в филармонии. Стоимость билетов: от 800 рублей. Купить их можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU