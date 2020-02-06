В самарской филармонии покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель»

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:00:19+03:00

Спектакль можно будет увидеть 20 февраля в филармонии

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В Самару в феврале приедут звезды российского театра и кино: Юлия Такшина, Игорь Ливанов и Илья Глинников. Они привезут в областную столицу спектакль «Идеальный свидетель».

Пьесу написал председатель гильдии драматургов Петербурга Валентин Красногоров. «Идеальный свидетель» - тонкая, трогательная, лирическая комедия. Пьеса рассказывает о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни. О том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно.

Посмотреть спектакль «Идеальный свидетель» можно будет 20 февраля в филармонии. Стоимость билетов: от 800 рублей. Купить их можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU