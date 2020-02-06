Воздух – под контроль: КНПЗ установил в Куйбышевском районе стационарные экологические посты

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:29:19+03:00

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В Куйбышевском районе Самары усилен контроль за чистотой воздуха: нефтепереработчики в разных точках установили три экологических поста. Задача этих автономных измерительных станций – проводить замеры высокой точности и оценивать содержание в воздухе таких веществ как сероводород, фенол, предельные и ароматические углеводороды, пыль, диоксид серы и диоксид азота. Каждый экологический пост снабжен мачтовыми устройствами с комплексом метеодатчиков, газоанализаторов и других приборов, которые могут производить измерения в любую погоду и выдавать краткосрочный прогноз о степени чистоты воздуха. Результаты измерений непрерывно передаются в заводскую лабораторию контроля атмосферного воздуха и сточных вод, а в случае превышения пороговых значений концентрации веществ система отправит спецсигнал на монитор заводского диспетчера.

- Три дополнительных экологических поста позволили нам усилить экологический мониторинг окружающей среды, сократить скорость реагирования заводских служб на меняющиеся метеоусловия, - комментирует начальник отдела окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева.

Установлены посты в санитарно-защитной зоне предприятия, на пути воздушных потоков от НПЗ в сторону жилых кварталов: в поселках Стромилово, 116-й и 113 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU