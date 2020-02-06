2020-02-06T16:33:07+03:00
Общество

На благо природы: НК НПЗ усилил экологический контроль с помощью современного оборудования

На границах завода установлены новые посты экологического мониторинга
Анна ФЕДОРОВА
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Оборудование анализирует воздух по 40 показателям без участия человека. Фото: АО "НК НПЗ"Оборудование анализирует воздух по 40 показателям без участия человека. Фото: АО "НК НПЗ"
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Современное оборудование следит за состоянием городского воздушного пространства круглосуточно без вмешательства человека. Два поста работают в тестовом режиме, еще один планируется запустить в этом году.

- Оснащенные современным оборудованием, они включены в систему производственного экологического мониторинга и дают полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в зоне производственной деятельности предприятия, - рассказал заместитель генерального директора АО «НК НПЗ» по промбезопасности, охране труда и окружающей среды Даниил Костин. – Все данные с экопостов стекаются в единый центр, расположенный в заводской экологической лаборатории – здесь программа фиксирует возможные отклонения от нормы. В случае таких фактов на место незамедлительно выезжает мобильная лаборатория для повторного отбора проб, и параллельно – служба газоспасателей.

Все данные также передаются в единую диспетчерскую службу города. За недолгое время работы автоматических экопостов превышений норм со стороны завода не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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