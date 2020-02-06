Кафе, магазины, шиномонтажка: в Новокуйбышевске выявили незаконные объекты

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:49:01+03:00

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Коммунальщики Новокуйбышевска провели рейд по незаконным объектам с напоминанием о необходимости устранения нарушений. Так, в зоне теплосетей располагались магазины, кафе и шиномонтаж. Отметим, что ведение хозяйственной деятельности на таких территориях запрещено.

– Нарушение этого правила может привести к увеличению времени проведения ремонтных работ. Кроме того, игнорирование данных правил может угрожать жизни и здоровью горожан, а потому незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу, – говорится в сообщении пресс-службы «Т Плюса».

Отмечается, что наличие строений в этой зоне значительно усложняет процесс ремонта. Тормозит процесс также поиск потенциальных владельцев этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU