2020-02-06T16:49:01+03:00
Общество

Кафе, магазины, шиномонтажка: в Новокуйбышевске выявили незаконные объекты

Они располагаются в охранной зоне теплосетей
Владислав КИРСАНОВ
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Наличие зданий сильно затрудняет жизнь коммунальщикамНаличие зданий сильно затрудняет жизнь коммунальщикамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коммунальщики Новокуйбышевска провели рейд по незаконным объектам с напоминанием о необходимости устранения нарушений. Так, в зоне теплосетей располагались магазины, кафе и шиномонтаж. Отметим, что ведение хозяйственной деятельности на таких территориях запрещено.

– Нарушение этого правила может привести к увеличению времени проведения ремонтных работ. Кроме того, игнорирование данных правил может угрожать жизни и здоровью горожан, а потому незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу, – говорится в сообщении пресс-службы «Т Плюса».

Отмечается, что наличие строений в этой зоне значительно усложняет процесс ремонта. Тормозит процесс также поиск потенциальных владельцев этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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