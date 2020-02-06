В Самарской области 53-летний мужчина два месяца развращал 11-летнюю девочку
На днях правоохранителям Исаклинского района поступило сообщение о надругательстве над ребенком. Заявитель рассказал, что жертвой сексуальных домогательств стала 11-летняя девочка.
- Согласно обращению, 53-летний житель села Семь Ключей в августе и сентябре 2019 года в своем доме домогался до ребенка. По информации, которую добыли оперативники, такое происходило несколько раз, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правде - Самара» источник, знакомый с ситуацией.
В конце января, после проверки первичной информации следователи приняли процессуальное решение - возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. С подозреваемого взяли обязательство о явке. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU