Заместителя главы Кинельского района Самарской области задержали за взятку
В Самарской области задержали заместителя главы Кинельского района. Мужчине вменяют получение взятки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
- По версии следствия, с февраля 2017 года по август 2018 года подозреваемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов по улице Рабочей поселка Кинельский, деньги в качестве взятки в размере 600 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Деньги предназначались за помощь в получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов, а также за содействие в том, чтобы администрация района приобрела квартиры для специализированного жилищного фонда в рамках муниципальной программы именно у этой строительной компании.
- Таким образом, денежные средства в качестве взятки подозреваемым были получены из расчета 20 тысяч рублей за каждую из 30-ти квартир, приобретенных администрацией Кинельского района путем заключения муниципальных контрактов с ООО, - уточнили следователи.
Сейчас замглавы района под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU