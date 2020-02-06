Заместителя главы Кинельского района Самарской области задержали за взятку

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:35:52+03:00

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В Самарской области задержали заместителя главы Кинельского района. Мужчине вменяют получение взятки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

- По версии следствия, с февраля 2017 года по август 2018 года подозреваемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов по улице Рабочей поселка Кинельский, деньги в качестве взятки в размере 600 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Деньги предназначались за помощь в получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов, а также за содействие в том, чтобы администрация района приобрела квартиры для специализированного жилищного фонда в рамках муниципальной программы именно у этой строительной компании.

- Таким образом, денежные средства в качестве взятки подозреваемым были получены из расчета 20 тысяч рублей за каждую из 30-ти квартир, приобретенных администрацией Кинельского района путем заключения муниципальных контрактов с ООО, - уточнили следователи.

Сейчас замглавы района под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU