«Крылья Советов» отправили полузащитника Раду Гынсаря в аренду в Израиль
Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь вторую часть сезона проведет в аренде в Израиле. Футболист будет выступать за клуб «Хапоэль Кирьят-Шмона», сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».
- В чемпионате Израиля новый клуб Раду занимает 12-е место из 14-ти команд. Раду Гынсарь пришел в наш клуб перед началом чемпионата и сыграл 10 игр за «Крылья Советов» в этом сезоне. На его счету один забитый мяч, - рассказали в самарском клубе.
Напомним, после 19 туров «Крылья» идут на предпоследнем – 15-ом – месте в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас самарцы находятся на сборах в Турции. Сезон для «КС» возобновится 28 февраля домашним матчем с «Оренбургом».
ИСТОЧНИК KP.RU