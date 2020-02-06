«Крылья Советов» отправили полузащитника Раду Гынсаря в аренду в Израиль

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:46:05+03:00

Раду Гынсарь пришел в наш клуб перед началом чемпионата и сыграл 10 игр за «Крылья Советов» в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь вторую часть сезона проведет в аренде в Израиле. Футболист будет выступать за клуб «Хапоэль Кирьят-Шмона», сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».

- В чемпионате Израиля новый клуб Раду занимает 12-е место из 14-ти команд. Раду Гынсарь пришел в наш клуб перед началом чемпионата и сыграл 10 игр за «Крылья Советов» в этом сезоне. На его счету один забитый мяч, - рассказали в самарском клубе.

Напомним, после 19 туров «Крылья» идут на предпоследнем – 15-ом – месте в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас самарцы находятся на сборах в Турции. Сезон для «КС» возобновится 28 февраля домашним матчем с «Оренбургом».

ИСТОЧНИК KP.RU