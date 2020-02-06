2020-02-06T19:32:38+03:00
Общество

«Очереди по 2,5 – 3 часа»: из-за торосов переправа через Волгу работает только в светлое время суток

Людей перевозят на тот берег на судах на воздушной подушке от шестого причала через Проран
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Маршрут движения меняется в зависимости от ледовой обстановки, в связи с этим время рейса увеличивается.Маршрут движения меняется в зависимости от ледовой обстановки, в связи с этим время рейса увеличивается.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре из-за тяжелой ситуации на Волге суда на воздушной подушке перевозят жителей на другой берег только в светлое время суток. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области. Также власти отмечают, что время рейса может увеличиваться из-за того, что маршрут движения судов меняется в зависимости от ледовой обстановки.

- В связи с подвижками ледовых полей и образования торосов движение судов на воздушной подушке осуществляется в светлое время суток. Маршрут движения меняется в зависимости от ледовой обстановки, в связи с этим время рейса увеличивается. На сегодняшний день перевозка осуществляется от 6 причала через остров Проран, - рассказали в минтрансе.

Власти сообщили эту информацию в ответ на жалобу жительницы региона. Женщина посетовала на то, что не смогла уехать на другой берег после 15:45. По ее словам, она прождала почти два часа, а после этого ей сказали, что ждать не стоит, суда не подойдут.

- Еще была женщина с дочкой. Она многодетная мама одиночка. Возила ребенка на обследование в больницу Середавина. Ей переправа [у частника] обошлась в 1000 рублей, - отмечает женщина.

Самарцы также отмечают, что суда на воздушной подушке берут по пять человек, а остальным приходится ждать. Из-за этого в очередях приходится стоять по 2,5 – 3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Баскетболисты «Самары» обыграли «Новосибирск» 90:62
«Очереди по 2,5 – 3 часа»: из-за торосов переправа через Волгу работает только в светлое время суток
«Крылья Советов» отправили полузащитника Раду Гынсаря в аренду в Израиль
Заместителя главы Кинельского района Самарской области задержали за взятку
В Самарской области 53-летний мужчина два месяца развращал 11-летнюю девочку
Кафе, магазины, шиномонтажка: в Новокуйбышевске выявили незаконные объекты
Будет клев, будет и улов: рядом с Обшаровкой мужчина незаконно порыбачил на 25 тысяч рублей
В Самаре суд одобрил освобождение бывшего главы депстроя по УДО
На благо природы: НК НПЗ усилил экологический контроль с помощью современного оборудования
Воздух – под контроль: КНПЗ установил в Куйбышевском районе стационарные экологические посты
Страшная трагедия: в троллейбусном депо в Самаре нашли обгоревшие части тела человека
В самарской филармонии покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель»
Таким на дороге не место: суд Тольятти лишил 26 наркоманов водительских прав
Новичок «Крыльев» Иванов: Радимов сказал, что команда «под меня»