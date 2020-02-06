«Очереди по 2,5 – 3 часа»: из-за торосов переправа через Волгу работает только в светлое время суток

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:32:38+03:00

Маршрут движения меняется в зависимости от ледовой обстановки, в связи с этим время рейса увеличивается. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Людей перевозят на тот берег на судах на воздушной подушке от шестого причала через Проран

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В Самаре из-за тяжелой ситуации на Волге суда на воздушной подушке перевозят жителей на другой берег только в светлое время суток. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области. Также власти отмечают, что время рейса может увеличиваться из-за того, что маршрут движения судов меняется в зависимости от ледовой обстановки.

- В связи с подвижками ледовых полей и образования торосов движение судов на воздушной подушке осуществляется в светлое время суток. Маршрут движения меняется в зависимости от ледовой обстановки, в связи с этим время рейса увеличивается. На сегодняшний день перевозка осуществляется от 6 причала через остров Проран, - рассказали в минтрансе.

Власти сообщили эту информацию в ответ на жалобу жительницы региона. Женщина посетовала на то, что не смогла уехать на другой берег после 15:45. По ее словам, она прождала почти два часа, а после этого ей сказали, что ждать не стоит, суда не подойдут.

- Еще была женщина с дочкой. Она многодетная мама одиночка. Возила ребенка на обследование в больницу Середавина. Ей переправа [у частника] обошлась в 1000 рублей, - отмечает женщина.

Самарцы также отмечают, что суда на воздушной подушке берут по пять человек, а остальным приходится ждать. Из-за этого в очередях приходится стоять по 2,5 – 3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU