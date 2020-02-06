Баскетболисты «Самары» обыграли «Новосибирск» 90:62

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:27:49+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» обыграл «Новосибирск» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча проходила в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 90:62, сообщает пресс-служба волжского клуба.

В первые пять минут гости смогли навязать равную борьбу действующему чемпиону Суперлиги, однако после попадания Александра Савенкова ситуация на паркете изменилась – «Самара» выдала отрезок 17:2 и повела +15. По ходу встречи отрыв только увеличивался и в определенный момент достиг 30 очков. Атака самарцев дала сбой только в четвертой четверти, однако это не помешало хозяевам довести встречу до победы.

Следующий матч «Самара» проведет в воскресенье, 9 февраля. В «МТЛ Арене» волжане примут «Университет-Югру». Игра начнется в 18:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU