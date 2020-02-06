2020-02-06T21:46:19+03:00
Общество

В Самарской области могут запустить цифровую платформу потребности на рынке труда для распределения бюджетных мест в вузах

Использовать подобную платформу, чтобы выпускники после вуза могли найти работу по профессии дома, предложил в том числе Дмитрий Азаров
Роман АБРАМСКИЙ
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Подготовку кадров для экономики и социальной сферы обсудили на заседании в Кремле. Фото: правительство Самарской области.Подготовку кадров для экономики и социальной сферы обсудили на заседании в Кремле. Фото: правительство Самарской области.
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В четверг, 6 февраля, в Кремле Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию. Обсуждали в том числе подготовку кадров для экономики и социальной сферы. В заседании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Для меня было важно участвовать в мероприятиях по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета совместно с Советом по науке. Бурные дискуссии, обсуждения, споры, поиск совместных решений прошли продуктивно. Глубокое погружение глав регионов в обозначенную тематику, а также ректорского корпуса и наших ведущих ученых в проблемы регионов, – дало синергию. Это позволило выработать целый ряд предложений, которые были поддержаны президентом, - отметил глава региона.

На заседании Владимир Путин отметил, что необходимо увеличить число бюджетных мест и целевой набор в вузах, а также укрепить высшие учебные заведения в регионах, чтобы ценные кадры не уезжали в другие города.

В Самарской области 25 вузов, 12 из которых государственные. Сейчас в регионе разрабатывают прогноз кадровых потребностей рынка труда. На основе него будут распределять бюджетные места, в том числе увеличивать такие места на востребованных профессиях. Только в этом году в вузах открыли почти 11 тысяч бюджетных мест. По словам Дмитрия Азарова, установить список приоритетных профессий нужно учитывая потребности конкретного региона.

- Важно, чтобы этот список регулярно обновлялся, актуализировался. Мы предложили создать в ряде регионов пилотный проект – цифровую платформу потребности на рынке труда. Постараюсь, чтобы Самарская область попала в перечень таких регионов, тем более, что наш проект «Кадросфера», который мы делаем с победителями и финалистами конкурса «Лидерами России», во многом ему соответствует, - отметил губернатор Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самарской области могут запустить цифровую платформу потребности на рынке труда для распределения бюджетных мест в вузах
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