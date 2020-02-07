2020-02-07T08:12:33+03:00
Общество

Есть старт! Самарская ракета доставила в космос спутники связи OneWeb

Первый пуск в этом году прошел успешно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ракета стартовала успешно. Фото: РоскосмосРакета стартовала успешно. Фото: Роскосмос
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7 февраля в 00:42 по московскому времени с космодрома "Байконур" успешно стартовала самарская ракета Союз 2.1б с двигателями, произведенными на ПАО "Кузнецов". Свою задачу ракетоноситель успешно выполнил - доставил на орбиту 34 спутника связи OneWeb.

- Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РКН типа «Союз») начиная с 1958 года. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%, - прокомментировали в ПАО Кузнецов.

В "Роскосмосе" сообщили, что отделение орбитального блока произошло через 562 секунды после старта. Отделялись от разгонного блока космические аппараты в течение 3,5 часов. Сейчас все они вышли на целевые орбиты.

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока Фрегат . Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока Фрегат ! Они выведены на целевые орбиты // All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage https://t.co/OZWAgdiddv

ИСТОЧНИК KP.RU

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