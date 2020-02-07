2020-02-07T08:13:38+03:00
Общество

Самарская ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту британские спутники OneWeb

Это был первый пуск ракеты-носителя данного типа с космодрома Байконур в 2020 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Иван Тимошенко / Павел Швец / КЦ «Южный»Фото: Иван Тимошенко / Павел Швец / КЦ «Южный»
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В ночь на пятницу, 7 февраля, в 00:42 по московскому времени с космодрома Байконур запустили «Союз-2.1б», который производит самарский РКЦ «Прогресс». Этот старт, который обеспечили двигатели, выпускаемые еще одним самарским предприятием - ПАО «Кузнецов», стал первым в 2020 году для ракеты-носителя данного типа.

- Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 британскими спутниками связи OneWeb. Они отработали в штатном режиме, без замечаний, - сообщили в пресс-службе «Кузнецова».

Самарская ракета благополучно вывела все спутники на целевые орбиты. Как отмечают в Роскосмосе, данные аппараты предназначены для обеспечения землян высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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