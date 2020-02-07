Хоккеисты «Лады» в упорном поединке обыграли «Рязань»

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:15:08+03:00

Встреча завершилась победой клуба из Самарской области со счетом 2:1 Фото: ХК "Лада".

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Вчера, 6 февраля, в Тольятти состоялся очередной поединок Высшей хоккейной лиги, в рамках которого «Лада» принимала «Рязань». Матч прошел в очень упорной борьбе, без большого количество заброшенных шайб.

– Счет открыли гости, которые спустя минуту после начала матча вышли вперед. В концовке первой части игры Владимир Журавлев сравнял счет. Решающий гол в свой актив записал Андрей Сигарев, – передает пресс-служба автозаводцев.

2:1 – упорная победа тольяттинского клуба. Следующий матч «Лада» проведет против китайской команды «Ценг Тоу». Поединок состоится 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU