2020-02-07T09:15:08+03:00
Спорт

Хоккеисты «Лады» в упорном поединке обыграли «Рязань»

Решающая шайба на счету Андрея Сигарева
Владислав КИРСАНОВ
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Встреча завершилась победой клуба из Самарской области со счетом 2:1Встреча завершилась победой клуба из Самарской области со счетом 2:1Фото: ХК "Лада".
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Вчера, 6 февраля, в Тольятти состоялся очередной поединок Высшей хоккейной лиги, в рамках которого «Лада» принимала «Рязань». Матч прошел в очень упорной борьбе, без большого количество заброшенных шайб.

– Счет открыли гости, которые спустя минуту после начала матча вышли вперед. В концовке первой части игры Владимир Журавлев сравнял счет. Решающий гол в свой актив записал Андрей Сигарев, – передает пресс-служба автозаводцев.

2:1 – упорная победа тольяттинского клуба. Следующий матч «Лада» проведет против китайской команды «Ценг Тоу». Поединок состоится 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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