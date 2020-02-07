2020-02-07T09:34:06+03:00
Происшествия

Украл телефон и пошел на свидание: в Тольятти задержали грабителя

Имущество удалось вернуть законному владельцу
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмыТеперь подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одном из торговых павильонов Тольятти на улице Степана Разина произошла драка. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный подошел к работникам точки с просьбой позвонить, так как его телефон разрядился. После отказа началась драка.

– Злоумышленник избил мужчину и забрал у него мобильный. После этого он скрылся в соседних дворах, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Через некоторое время правоохранителям удалось найти подозреваемого. Молодой человек, внешне схожий с разыскиваемым, беседовал с девушкой. При виде полицейских он сильно занервничал.

В ходе допроса 24-летний парень признал свою вину и вернул украденное имущество. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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