Украл телефон и пошел на свидание: в Тольятти задержали грабителя
В одном из торговых павильонов Тольятти на улице Степана Разина произошла драка. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный подошел к работникам точки с просьбой позвонить, так как его телефон разрядился. После отказа началась драка.
– Злоумышленник избил мужчину и забрал у него мобильный. После этого он скрылся в соседних дворах, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Через некоторое время правоохранителям удалось найти подозреваемого. Молодой человек, внешне схожий с разыскиваемым, беседовал с девушкой. При виде полицейских он сильно занервничал.
В ходе допроса 24-летний парень признал свою вину и вернул украденное имущество. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU