Чуть не лишился BMW: иномарка мужчины помогла приставам Самарской области вернуть долг

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:32:25+03:00

Житель области по ошибке получил выплату на сумму 210 тысяч рублей ФОТО: пресс-служба УФССП по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Житель Самарской области по ошибке получил денежные выплаты в размере 210 тысяч рублей. Их гражданин должен был вернуть, однако этого не случилось. В дело пришлось включиться судебным приставам.

– Представители исполнительной власти установили, что у должника есть автомобиль BMW. В отношении транспортного средства был вынесен арест, – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.

Узнав о данных ограничениях, мужчина сразу же полностью оплатил требуемую сумму. После этого все ограничения с него были сняты, а дело прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU