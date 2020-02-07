Волейбольная «Нова» всухую проиграла клубу из Красноярска

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:14:06+03:00

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В четверг, 6 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата России по волейболу. «Нова» на своей площадке принимала «Енисей». В каждой из трех партий самарцы пытались оказать достойное сопротивление, но в решающих моментах удача была на стороне красноярцев. В итоге 0:3 – первое за три матча поражение волжан.

– По счету мы, конечно, боролись, но не хватило ни физических, ни эмоциональных сил. Было видно, что усталость сказывается на ребятах — в концовках было много не вынужденных ошибок, которые предрешили исход этого матча, – цитирует главного тренера «Новы» Юрия Филиппова клубная пресс-служба.

Волейболисты из Самарской области находятся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. На их счету шесть очков в 14 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU