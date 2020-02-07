У Сызранской центральной районной больницы новый руководитель

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:39:19+03:00

На руководящих должностях Сергей Балакин находится более 20 лет ФОТО: минздрав Самарской области

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В четверг, 6 февраля, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Сызранской центральной районной больницы нового начальника. Должность главврача там займет Сергей Балакин.

– До этого он 12 лет занимал должность директора санатория «Волжский утес», а его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, 20 из которых – на руководящих должностях, – говорится в сообщении минздрава области.

Балакин также работал главврачом сызранской городской больницей № 2. Кроме того, руководил управлением медпомощи населению в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU