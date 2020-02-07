У Сызранской центральной районной больницы новый руководитель
В четверг, 6 февраля, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Сызранской центральной районной больницы нового начальника. Должность главврача там займет Сергей Балакин.
– До этого он 12 лет занимал должность директора санатория «Волжский утес», а его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, 20 из которых – на руководящих должностях, – говорится в сообщении минздрава области.
Балакин также работал главврачом сызранской городской больницей № 2. Кроме того, руководил управлением медпомощи населению в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU