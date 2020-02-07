Помог социальный контракт: многодетная мать из Самарской области получила поддержку государства

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:58:31+03:00

Многодетная мать смогла найти себя в профессии и увеличить доход семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семье с тремя детьми и ипотекой не хватало денег на все необходимое

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В Самарской области с 2010 года реализуется программа поддержки малоимущего населения. Так, с помощью социальных контрактов удалось помочь семье из Тольятти. Мать троих детей зарегистрировала ИП, чтобы производить домашний текстиль. После рождения ребенка семья взяла ипотеку.

– Я решила продолжить шить, но на обычной машинке много не нашьешь, пока ребенок спит. Покупка же более мощной и скоростной промышленной техники могла помочь, но нам это было не по карману, – заявила женщина.

Швея получила по социальному контракту 29 тысяч рублей, что позволило ей купить новое оборудование и ткани. Сейчас семье удалось повысить уровень жизни.

Отметим, рассмотрение на предоставление помощи занимает 7 дней. Деньги в случае положительного ответа поступают в течение 15 дней. Срок действия контракта — полгода, по истечении которого человек отчитывается о целевой реализации финансов.

В своем послании губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что за 2019 год в Самарской области заключили 1416 социальных контрактов, на сумму 45,1 млн рублей. Средний размер выплат составил около 32 тысяч рублей. По словам главы региона, сегодня масштабы поддержки семей через социальный контракт растут за счет средств из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU