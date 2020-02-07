Паравозик из машин: на Московском шоссе в Самаре столкнулись четыре автомобиля
Вчера вечером, 6 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, водитель «Пежо» не справился с управлением и протаранил три автомобиля, которые остановились на красный сигнал светофора.
По информации активистов «Ночного патруля», за рулем иномарки был сотрудник МВД в нетрезвом виде, однако в ГУ МВД России по Самарской области опровергли причастность водителя к органам.
– Информация не соответствует действительности. Среди участников указанного ДТП сотрудников МВД нет, – рассказали «Комсомольской правде - Самара» в областном главке.
Сообщается, что виновника аварии доставили на освидетельствование в больницу, однако он отказался от проверки на состояние опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU