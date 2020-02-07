2020-02-07T12:13:50+03:00
Общество

Паравозик из машин: на Московском шоссе в Самаре столкнулись четыре автомобиля

Один из водителей предположительно пьян
Владислав КИРСАНОВ
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Иномарка «догнала» автомобили, стоявшие на светофоре ФОТО: «Ночной Патруль Самара»Иномарка «догнала» автомобили, стоявшие на светофоре ФОТО: «Ночной Патруль Самара»
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Вчера вечером, 6 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, водитель «Пежо» не справился с управлением и протаранил три автомобиля, которые остановились на красный сигнал светофора.

По информации активистов «Ночного патруля», за рулем иномарки был сотрудник МВД в нетрезвом виде, однако в ГУ МВД России по Самарской области опровергли причастность водителя к органам.

– Информация не соответствует действительности. Среди участников указанного ДТП сотрудников МВД нет, – рассказали «Комсомольской правде - Самара» в областном главке.

Сообщается, что виновника аварии доставили на освидетельствование в больницу, однако он отказался от проверки на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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