2020-02-07T12:33:33+03:00
Общество

Юных самарцев и их родителей зовут на интерактивный спектакль «Ежик и его друзья»

Философская сказка будет интересна не только детям, но и взрослым
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Главными героями в сказке будут Ежик, Медвежонок и ЗаяцГлавными героями в сказке будут Ежик, Медвежонок и Заяц
Изменить размер текста:

В эту субботу, 8 февраля, в театре «Город», который находится на проспекте Ленина, 14 а, покажут детский спектакль «Ежик и его друзья». Автором этой философской сказки выступил Сергей Козлов. Главные герои в ней — Ежик, Медвежонок и Заяц.

По ходу развития истории им предстоит познать окружающий мир и себя. Также герои сказки обсудят, что такое тишина, сумерки, неподвижность, небытие и дружба. Спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям.

Отметим, что постановка будет представлена в формате интерактива. Герои будут постоянно вовлекать зрителей в игры, танцы и вместе петь песни. Начало спектакля — в 11:00. Стоимость билета 300 рублей, в том числе и для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП из четырех машин на Московском шоссе
В Самаре гаражи мешают открытию детского отделения психиатрической больницы
Юных самарцев и их родителей зовут на интерактивный спектакль «Ежик и его друзья»
Паравозик из машин: на Московском шоссе в Самаре столкнулись четыре автомобиля
Помог социальный контракт: многодетная мать из Самарской области получила поддержку государства
У Сызранской центральной районной больницы новый руководитель
«Ее косточки собирали по кусочкам»: беременная собака, обреченная на смерть, выжила и ищет дом
В Самаре из парка 60-летия Советской власти решили убрать казаков
Волейбольная «Нова» всухую проиграла клубу из Красноярска
Фетисов: «Крылья Советов» предлагали Соболеву контракт выгоднее, чем у «Спартака»
Чуть не лишился BMW: иномарка мужчины помогла приставам Самарской области вернуть долг
Губернатор дал задание главе Самары залатать мост в Зубчаниновке в ближайшее время
Крупный ремонт на водоводах: в Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ново-Вокзальную
Украл телефон и пошел на свидание: в Тольятти задержали грабителя
Стала известна судьба пропавшего в Самаре 11-летнего мальчика
Хоккеисты «Лады» в упорном поединке обыграли «Рязань»
В МЧС рассказали подробности гибели мужчины в салоне троллейбуса в Самаре
Главой «Самарской Луки» назначат бывшего руководителя областного Госнаркоконтроля