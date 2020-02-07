Юных самарцев и их родителей зовут на интерактивный спектакль «Ежик и его друзья»

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:33:33+03:00

Философская сказка будет интересна не только детям, но и взрослым

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В эту субботу, 8 февраля, в театре «Город», который находится на проспекте Ленина, 14 а, покажут детский спектакль «Ежик и его друзья». Автором этой философской сказки выступил Сергей Козлов. Главные герои в ней — Ежик, Медвежонок и Заяц.

По ходу развития истории им предстоит познать окружающий мир и себя. Также герои сказки обсудят, что такое тишина, сумерки, неподвижность, небытие и дружба. Спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям.

Отметим, что постановка будет представлена в формате интерактива. Герои будут постоянно вовлекать зрителей в игры, танцы и вместе петь песни. Начало спектакля — в 11:00. Стоимость билета 300 рублей, в том числе и для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU