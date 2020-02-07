2020-02-07T12:42:27+03:00
Общество

В Самаре гаражи мешают открытию детского отделения психиатрической больницы

Здание должны ввести в эксплуатацию в июне 2021 года
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас строение не проходит по противопожарным нормам ФОТО: Дума СамарыСейчас строение не проходит по противопожарным нормам ФОТО: Дума Самары
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В Самаре прошло выездное заседание рабочей группы при комитете по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям думы Самары. Депутаты посетили территорию неэксплуатируемого здания детского корпуса психиатрической больницы, которое находится на улице Воронежской, 11а.

Построенный объект требует доработки: там не соблюдены противопожарные требования, а частные кирпичные гаражи мешают организовать подъезд пожарной техники.

– Финансирование на данные работы предусмотрено, но проект требует доработки. Предстоит установить собственников гаражей и изъять у них сооружения с выплатой компенсации. В случае успешного решения проблем, объект будет сдан в эксплуатацию летом 2021 года, – говорится на сайте думы Самары.

Отметим, что этот корпус является единственным стационарным отделением психиатрической помощи для детей. Сейчас палаты в больницах региона заполнены. Для решения этой проблемы требуется отдельное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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