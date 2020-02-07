В Самаре гаражи мешают открытию детского отделения психиатрической больницы
В Самаре прошло выездное заседание рабочей группы при комитете по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям думы Самары. Депутаты посетили территорию неэксплуатируемого здания детского корпуса психиатрической больницы, которое находится на улице Воронежской, 11а.
Построенный объект требует доработки: там не соблюдены противопожарные требования, а частные кирпичные гаражи мешают организовать подъезд пожарной техники.
– Финансирование на данные работы предусмотрено, но проект требует доработки. Предстоит установить собственников гаражей и изъять у них сооружения с выплатой компенсации. В случае успешного решения проблем, объект будет сдан в эксплуатацию летом 2021 года, – говорится на сайте думы Самары.
Отметим, что этот корпус является единственным стационарным отделением психиатрической помощи для детей. Сейчас палаты в больницах региона заполнены. Для решения этой проблемы требуется отдельное здание.
ИСТОЧНИК KP.RU