2020-02-07T14:00:55+03:00
Общество

Срочная эвакуация: в Самаре произошло задымление в ТЦ «Аврора»

Причины произошедшего устанавливаются
Владислав КИРСАНОВ
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На место событий были отправлены пожарныеНа место событий были отправлены пожарныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу днем, 7 февраля, из самарского торгового центра «Аврора» экстренно эвакуировали людей. Там сработала пожарная сигнализация. На место событий по повышенному рангу № 2 выехали спецподразделения.

– По прибытию в торговый центр было установлено, что проводится эвакуация людей, а на цокольном этаже строения присутствует слабый запах дыма, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Причины задымления предстоит установить компетентным органам. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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