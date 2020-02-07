Срочная эвакуация: в Самаре произошло задымление в ТЦ «Аврора»
Причины произошедшего устанавливаются
На место событий были отправлены пожарныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу днем, 7 февраля, из самарского торгового центра «Аврора» экстренно эвакуировали людей. Там сработала пожарная сигнализация. На место событий по повышенному рангу № 2 выехали спецподразделения.
– По прибытию в торговый центр было установлено, что проводится эвакуация людей, а на цокольном этаже строения присутствует слабый запах дыма, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Причины задымления предстоит установить компетентным органам. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU