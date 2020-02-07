В самарском театре «Город» покажут музыкальную сказку «По зеленым холмам океана»

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:54:14+03:00

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В это воскресенье, 9 февраля, в самарском театре «Город» покажут спектакль «По зеленым холмам океана». Это музыкальная сказка о старом старом храбром Волке, который один живет в своем доме.

У Волка нет друзей, потому что Лиса слишком коварная, Филин — насмешник, Ворона — просто злюка, а Зайчик — вообще трусишка. Однако для осуществления своей мечты — построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости» — ему все-таки нужны верные товарищи. Первым на его призыв откликнулся Зайчонок, но зарождающаяся дружба вызвала зависть у остальных обитателей зоопарка.

Спектакль, который будет сопровождать живая музыка, намечен на 12:00. Возрастная категория: 3+.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU