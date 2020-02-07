2020-02-07T16:04:12+03:00
Происшествия

В тольяттинской квартире найден труп бывшего инспектора ДПС с перерезанной шеей

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели Сергея Роя
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи проводят проверку по факту происшествияСледователи проводят проверку по факту происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувший вторник 4 февраля, днем в квартире дома на улице Ярославской в Тольятти был обнаружен труп человека. Там нашли мертвым хозяина жилплощади 32-летнего Сергея Роя, в последнее время являвшегося директором одного из местных ООО.

- У мужчины эксперты зафиксировали ножевое ранение шеи. Сейчас отрабатывается несколько версий случившегося. Предварительная причина - самоубийство, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» собственный источник.

Отметим, что раньше Рой работал инспектором ДПС. В 2015 году его судили за покушение на получение взятки. То преступление датировано 2013 годом - Сергей остановил Chery A15, забрал у водителя портмоне с документами на его автомобиль и пригласил в патрульную машину, где предложил избежать ответственности за 20 тысяч рублей.

В это же время мимо проехало еще одно авто, владелец которого проигнорировал сигналы силовиков об остановке. Те бросились в погоню, а нарушитель на Сhery воспользовался моментом и скрылся с места событий. Позже Рой звонил ему и говорил, что вернет права только за 20 тысяч рублей. В итоге водитель перевел полицейскому 8 тысяч рублей на карту, а после этого правоохранителя задержали. Суд назначил ему 4 года условно и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Сейчас разбирательства в обстоятельствах гибели Сергея Роя продолжаются. По факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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