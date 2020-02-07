2020-02-07T19:22:48+03:00
Политика

В Самаре ученые получили премии в области науки и техники

Наград удостоились 20 человек, которые были отобраны из 41 заявки
Егор ТКАЧЕНКО
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Мероприятие прошло в канун празднования Дня российской науки ФОТО: Правительство Самарской областиМероприятие прошло в канун празднования Дня российской науки ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 7 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил премии в области науки и техники наиболее ярко проявившим себя ученым. Награды получили 20 человек.В их число вошли люди, сделавшие открытия в области технических, экономических, естественных, медицинских, сельскохозяйственных и гуманитарных наук, а также в области права, управления и образования.

Всего в 2019 году была подана 41 заявка от ведущих научных школ губернии. Почти половина всех изобретателей – молодые ученые до 39 лет. Мероприятие прошло в канун Дня российской науки.

Отдельно глава региона поговорил о вопросе увеличения роли регионов при установке показателей приема студентов в вузы, определению специальностей, по которым необходимо наращивать или уменьшать количество учебных мест.

– То, по каким направлениям мы будем бороться за прием, мы должны определить с учетом прогноза социально-экономического развития нашего региона, прогноза возникновения новых специальностей. Перечень таких специальностей нужно не только установить, но и актуализировать его с определенной периодичностью, – сказал Дмитрий Азаров.

До 2024 года в региональные вузы страны будет направлено порядка 70 миллиардов рублей. Дмитрий Азаров рекомендовал научному сообществу высказывать свои пожелания относительно специальностей и направлений, по которым необходимо увеличение бюджетных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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