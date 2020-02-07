В Самаре состоится волшебное шоу от экстрасенса Татьяны Лариной

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:45:22+03:00

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Завтра, 8 февраля, в Самаре состоится эзотерическое шоу «День предсказаний». Оно пройдет в отеле «Граф Орлов» с 13 до 18 часов. Среди сильнейших магов страны это мероприятие посетит финалист шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина.

В программе мероприятия планируется живое общение с жителями и гостями города, в котором Ларина и ее коллеги ответят на все вопросы в формате свободного микрофона.

– 9 февраля я планирую посвятить весь день личным встречам с Вами, чтобы решить Ваши сложные ситуации, помочь и направить Вас в верное русло! Я приготовлю и привезу с собой готовые ритуалы для самостоятельного использования и персонально для каждого смогу зарядить талисман и оберег, – заявила волшебница на своей странице в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU