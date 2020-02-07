Будут подключать водоснабжение: в Самаре ожидают пробки на Северо-Восточной магистрали

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:46:33+03:00

Рядом с Ладьей будут вести работы по подключению жилого дома к водоснабжению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом движение автобусов и маршруток корректировать не будут

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Завтра, 8 февраля, с 8 утра на Северо-Восточной магистрали начнут вести работы по подключению к сети водоснабжения жилого многоэтажного дома.

В связи с этим до вечера 17 февраля возможны затруднения движения вблизи пересечений с улицами Кузбасской и Мусоргского.

– Обращаем внимание на то, что движение общественного транспорта - автобусов № 11, 61 и «маршруток» № 247, 261 - будет организовано по прежним трассам следования, – сообщает администрация Самары.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным трудностям, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU