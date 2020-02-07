Будут подключать водоснабжение: в Самаре ожидают пробки на Северо-Восточной магистрали
Завтра, 8 февраля, с 8 утра на Северо-Восточной магистрали начнут вести работы по подключению к сети водоснабжения жилого многоэтажного дома.
В связи с этим до вечера 17 февраля возможны затруднения движения вблизи пересечений с улицами Кузбасской и Мусоргского.
– Обращаем внимание на то, что движение общественного транспорта - автобусов № 11, 61 и «маршруток» № 247, 261 - будет организовано по прежним трассам следования, – сообщает администрация Самары.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным трудностям, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU